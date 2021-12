A música Zóio Teu, do DVD Saulo ao Vivo,composta por Saulo Fernandes e Ênio Taquari em homenagem aos filhos, estreia este mês nas rádios.

O álbum, gravado ano passado na Concha Acústica, em Salvador, recebeu nesta terça-feira, 8, o Troféu Dodô & Osmar na categoria Melhor DVD.

A turnê Saulo ao Vivo inicia no próximo dia 26, no Espaço Áudio, em São Paulo, e depois se estenderá por mais 14 cidades do país.

Da Redação Saulo lança nova música, Zóio Teu; Ouça

