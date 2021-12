Saulo lança "Juntos Pelos Bichos do Mar" em Praia do Forte

Com intuito de lançar o clipe "Juntos Pelos Bichos do Mar", Saulo se apresenta no dia 9 de outubro, em Praia do Forte. O evento acontece, a partir das 20h, no espaço cultural do Centro de Visitantes do Projeto Tamar.

Com direção de Luciano Calazans, o show de lançamento conta com a participação de Lenine, Ricardo Chaves, Xangai, Gerônimo, Chico Martins, Sergival, Ana Mametto, Yacoce Simões, Marcela Martinez, Marcos Clement, Daya Words e da banda Casco Cabeça.

O clipe, que fala da conservação das tartarugas marinhas no país, traz imagens e áudios gravados em diversas praias brasileiras e a contribuição de biólogos, oceanógrafos, veterinários, membros das comunidades costeiras, artistas, além de pessoas que trabalham para proteger os animais.

A renda dos ingressos, que custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada, será destinada à conservação das tartarugas marinhas.

adblock ativo