Saulo inicia ensaios de verão neste domingo

O cantor baiano Saulo inicia os ensaios de verão neste domingo, 27, com o projeto 'Saulo, Som e Sol'. A terceira temporada do projeto, que acontece a partir das 16h, na Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo), contará com participação de IZA, que apresentará sua nova turnê do disco 'Dona de Mim', com sucessos já conhecidos, como 'Pesadão', 'Ginga' e as novas músicas 'Rebola' e 'Brisa'.

Já o repertório de Saulo conta com hits que marcaram a carreira, como 'Raíz de Todo Bem' e 'Agradecer'. Além disso, ele canta também músicas dos álbuns solo, como 'Baiuna' e 'Sol Lua Sol'.

Os ingressos estão à venda no site Sympla, Minha Entrada e Partiu Balada.

