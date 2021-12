Saulo homenageia roqueiro baiano no Jardim dos Namorados

Que atire a primeira pedra quem não se arrepiou com o show de Saulo no domingo, 11 , na praça do Jardim dos Namorados, na Pituba, em Salvador. Desta vez, o projeto Canto da Rua rolou só com músicas do roqueiro baiano Raul Seixas, executadas por Saulo, Fábio Cascadura, Mariella Santiago e pelo Grupo Casa Verde.

O axezeiro subiu ao palco acompanhado de Carlos Eládio, ex-Raulzito e Seus Panteras e fez o povo vibrar. "Eu não tinha ideia do quanto inconscientemente eu sabia sobre Raul. Ele faz parte da gente, a Bahia é roqueira", disse.

Para chegar ao resultado que apresentou no domingo, Saulo teve a ajuda de Eládio, que assumiu não só os vocais com ele, como também a direção musical do show. E uma coisa esse projeto teve de bem peculiar: o repertório. O set list foi praticamente feito pelo próprio homenageado.

"Tenho em mãos o original do repertório escrito de próprio punho por Raul. Acrescentei poucas coisas", contou Eládio. Na cópia do documento consta um recado peculiar (veja acima). "Isso aqui é a própria essência do Raul, né? Tem as consagradas e as que nem tocavam no rádio", disse o ex-parceiro de Raulzito.

Agora, se você perdeu e sonha em ver Saulo cantando Raul novamente, se prepare. "Eu gostei tanto desse show que devo repeti-lo", afirmou o cantor. Esse é o segundo ano do Canto da Rua, organizado pela empresa Rua 15.

