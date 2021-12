Saulo homenageia Novos Baianos no "Canto da Rua"

No próximo dia 28, o cantor Saulo Fernandes vai realizar a segunda edição de 2016 do projeto "Canto da Rua". Em homenagem ao grupo Novos Baianos, o evento gratuito acontecerá na Praça do Jardim dos Namorados, no bairro da Pituba, a partir das 17h.

A direção musical do espetáculo fica por conta do músico Davi Moraes, que é filho de Moraes Moreira, um dos integrantes do grupo homenageado.

Ao lado de músicos consagrados, como o baterista Cesinha e o baixista Milton Pellegrini, Saulo cantará clássicos como "Mistério do Planeta", "A Menina Dança" e "Acabou Chorare".

A primeira edição deste ano do projeto celebrou o movimento Tropicália e contou com direção artística de Alex Mesquita, além da participação de convidados, como Márcia Castro, Pedro Pondé (Scambo), as Ganhadeiras de Itapoã e as Sussurradeiras.

adblock ativo