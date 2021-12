Saulo, Ferrugem, Parangolé, Lambasaia e Calcinha Preta são atrações do Forró do Bosque

Completando 17 anos em 2019, o Forró do Bosque será realizado no dia 23 de junho, em Cruz das Almas (a 152 quilômetros de Salvador), a partir das 14h, na Vila Vip. O evento conta com atrações como Saulo, Ferrugem, Parangolé, Lambasaia e Calcinha Preta.

A festa terá Área VIP Open Bar, com serviço de bebidas (cerveja, refrigerante, água, licor e guaramix) e Camarote All Inclusive, com buffet e serviço open bar premium (cerveja, água, refrigerante, whisky 12 anos e vodka premium). O espaço também vai contar com um palco em 180º para apresentações de bandas regionais, durante os intervalos dos shows do palco principal, tocando forró pé-de-serra.

Os residentes de Salvador com interesse em participar do evento podem entrar em contato com empresas de bate-volta, parceiras do Forró do Bosque. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na Central do Carnaval e no balcão do Pida.

