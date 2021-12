Saulo Fernandes e Luiz Caldas apresentam "Violões & Vozes"

Os cantores Saulo Fernandes e Luiz Caldas se apresentam no show "Violões & Vozes", que faz parte das ações da campanha Outubro Rosa, coordenada pelo Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec).

O evento acontece nesta terça-feira, dia 23 de outubro, a partir das 21 horas, no Teatro Castro Alves (TCA). Para a ocasião especial, Saulo e Luiz estão preparando um show intimista. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e estão à venda nas bilheterias do TCA e Sac - Iguatemi e Shopping Barra.

A campanha Outubro Rosa representa a luta para prevenção do câncer de mama e tem alcance mundial. Além do show, a iniciativa traz outras ações, como palestras, caminhadas sociais e distribuição de informativos sobre a importância do autoexame. O Naspec apoia adolescentes, adultos e idosos carentes, portadores de câncer e tem atuação nos 417 municípios baianos.

