Saulo faz show no Passeio Público para a criançada nesta quinta

A criançada que quer aproveitar bem o feriadão poderá curtir o show “Pé de Maravilha”, do cantor Saulo Fernandes, na tarde desta quinta-feira, 12. O evento, a partir das 14h, será no Passeio Público de Salvador, no Campo Grande, no Centro de Salvador.

A apresentação, que faz parte do "Festival das Crianças", é gratuita e contará com clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), como "Aquarela" e "Sítio do Pica-pau amarelo", além de um cenário com cheiros e estímulos originários da floresta.

A programação não para por aí. No sábado, 14, a brincadeira começa às 12h30 com o grupo Chorinho de Ronda e às 15h tem o Espaço Musical. Às 16h, tem a apresentação do grupo Quabales, projeto socioeducativo do Nordeste de Amaralina, que produz instrumentos com materiais recicláveis.

E ainda no sábado, Gilmelândia sobe ao palco para agitar o público às 17h, acompanhada por uma equipe de mágicos.

No domingo, 15, último dia de festa, as recreações serão puxadas pelo grupo Eureka, às 12h30. Logo em seguida, vem o animador Tio Paulinho, às 15h. Às 16h, é a vez do grupo Canela Fina, que traz toda ludicidade do mundo infantil para o palco.

Por fim, quem toma conta do palco é Magary Lord, às 17h, com hits “Inventando Moda” e “Na pegada de Dodó”. O Festival das Crianças é um evento idealizado pela C2, mesma empresa que organiza o Salvador Boa Praça, com apoio do Governo do Estado

