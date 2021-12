Saulo faz participação no DVD da Natiruts

Saulo foi convidado a participar do DVD de Natiruts que será gravado quinta-feira, 8 de janeiro, às 22h, no Wet'n'Wild. Além do cantor, atrações como Criolo e Jau também vão marcar presença na noite.

A amizade de Saulo com a banda é de longa data. Recentemente, a Natiruts publicou, em seu Facebook, uma foto do vocalista Alexandre Cairo ao lado do cantor baiano. O valor do ingresso é R$ 60 (pista) e R$ 90 (camarote) e estão à venda nos balcões Pida.

