Saulo estreia ensaio com participação de Xanddy do Harmonia

O cantor Saulo fará, pela primeira vez na carreira, um ensaio de verão em Salvador. O evento irá acontecer no próximo domingo, 18, no Terminal Náutico da Bahia, e já conta com seu primeiro convidado especial confirmado: o cantor Xanddy.

Além de cantar os seus sucessos, Saulo promete realizar verdadeiras prévias carnavalescas no Porto de Salvador. Ao lado do comandante do Harmonia do Samba, o "Baiuno" também relembrará sucessos do grupo de pagode. A festa começa às 16 horas.

Os ingressos podem ser adquiridos na Line Bilheteria e balcões dos shoppings de Salvador, no valor de R$60 (meia). Além da primeira edição, outras três serão realizadas nos dias 8 e 15 de janeiro e 12 de fevereiro.

