Saulo encerra turnê de novo álbum com show na Concha Acústica

Após passar pelas principais capitais brasileiras, o cantor Saulo encerra a turnê do seu novo álbum, "O Azul e o Sol", em Salvador. O show acontece neste sábado, 5, a partir das 16h30, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos variam de R$ 30 (plateia meia) a R$ 120 (camarote inteira) e estão à venda na bilheteria do TCA, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

Além de apresentar as músicas do último trabalho, que conta com 16 faixas, o artista interpreta grandes sucessos de sua carreira, incluindo os clássicos do carnaval baiano. Para traduzir o conceito minimalista do disco, Saulo convidou o diretor paulista Carlos Pazetto para assinar a direção criativa de “O Azul e o Sol”.

