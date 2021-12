Saulo encerra projeto Canto da Rua no Parque da Cidade

O projeto Canto da Rua, do cantor Saulo Fernandes, encerra com a terceira edição neste domingo, 9, no Parque da Cidade, no Itaigara. O show começa às 11h e conta com a contribuição do cantor Luiz Caldas na direção musical.

Um repertório temático em torno do samba e de variações do gênero musical marcam o evento, que também terá o aniversário de 39 anos do parque como pano de fundo.

No palco, Saulo e Luiz Caldas receberão Nelson Rufino e Edil Pacheco e cantarão clássicos do samba. A entrada é gratuita.

