Saulo embala multidão e faz a festa no Parque da Cidade

Embaixo de um sol escaldante de 29ºC, diversas pessoas formaram uma grande fila, na manhã deste domingo, 5, na entrada do novo Parque da Cidade, no bairo do Itaigara, em Salvador, para conferir o show do cantor Saulo.

De acordo com a prefeitura, mais de cinco mil pessoas assistiram ao show do músico, principal atração do segundo dia do evento que marca a reinauguração do parque, após as obras de requalificação.

De acordo com os organizadores da programação cultural de inauguração do parque, cerca de 200 mil pessoas passaram pelo local no final de semana.

Saulo subiu ao palco do Anfiteatro Dorival Caymmi às 11h, e cantou por quase duas horas. Com a reforma, a capacidade do anfiteatro duplicou. O músico abriu o show com a música Raiz de Todo Bem e emocionou o público, que cantava em coro todos os sucessos.

Nem mesmo os pequenos problemas técnicos prejudicaram a apresentação. "Estou muito feliz e realizado. Estava com saudade Parque da Cidade", disse o cantor.

O músico embalou o público com outros canções como Preta, Todo Seu, Não me Conte Seus Problemas e Anjo. O show foi uma mistura de ritmos, do axé ao reggae, como Avisa Lá.

Programação

Além de Saulo, a programação incluiu atividades esportivas e culturais. O evento foi aberto com uma feira de produtos agroecológicos. Às 7h teve o Circuito Corredores de Salvador. Um tenda de "azuizinhas" estava disponível para empréstimo de bicicletas.

A Feira da Cidade e a Feira do Centro de Controle de Zoonoses ofereceram vacinação antirrábica e dignóstico de leishmaniose visceral. Também foi possível fazer agendamento para a castração de cães e gatos.

"Vim fazer trilha ecológica, ver o show de Saulo e pretendo ficar até mais tarde para oficina de slackline", disse a gestora de RH, Gleiciane Santos, 21, que contou ter estado no parque pela última vez quando ainda era criança. "Está bem melhor agora", comentou.

Meditação

Os adeptos de meditação também encontraram espaço para a prática. " Estamos aqui há quatro anos e acredito que, com a revitalização do parque, vai aumentar os adeptos", disse o instrutor Miguel Campos, que pratica a Falun Dafa, filosofia do mestre Li Hongzhi, baseada no princípio universal, Verdade, Compaixão e Tolerância.

Para a criançada foram oferecidos brinquedos, escolinha e minicircuito de bikes, além de narração de histórias e sussurro poético realizados pelos integrantes do Projeto Livres Livros. Já os mais velhos puderam conferir uma exposição de carros antigos.

A professora Bernadete Meireles, 78, foi acompanhada do marido, o médico veterinário João Oliveira, 84. "O parque está excelente, o anfiteatro, muito bonito. Não costumava frequenta-lo antes porque tinha muito medo dos assaltos", contou a professora.

A programação deste domingo ainda contou com roda de capoeira, samba de roda e maculelê, feira de adoção de animais, aulas de tai chi chuan e dança, oficina de grafitti e compostagem.

Para o secretário municipal da Cidade Sustentável, André Fraga, o parque é um ícone da cidade de Salvador. "Estava fechado há dois anos e, pela dimensão da reforma que prefeitura fez, as pessoas estão procurando. Isso é positivo", disse.

Segundo ele, vários órgãos estão trabalhando para manter a segurança e atividades no espaço. "Há uma articulação entre a Empresa Salvador Turismo (Saltur) com vários grupos da cidade. A Guarda Municipal cuidará do patrimônio e esperamos contar, também, com a ajuda da Polícia Militar (PM)", afirmou.

