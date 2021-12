Saulo e Pablo animam festa em Catu

O período junino pode ter acabado, mas os forrós continuam na Bahia. Para celebrar o dia de São Pedro, que aconteceu no dia 29 de junho, a 7ª edição do Forró do Bongo vai agitar a cidade de Catu, a 80 km de Salvador, neste sábado, 12, às 20 horas.

O evento, no Estádio Municipal da cidade, conta com shows de Pablo, Saulo, Simone e Simaria (As Coleguinhas), Harmonia do Samba, Estakazero e Timbalada.

Os ingressos podem ser comprados por R$ 90 (pista), R$ 180 (camarote) e R$ 300 (camarote all inclusive) nas lojas Central do Carnaval e Ticketmix dos shoppings soteropolitanos.

As camisas estão sendo entregues até esta sexta-feira, 11, no balcão da festa que está localizado no Shopping Bela Vista.

