Saulo é o convidado da Conversa Brasileira no A TARDE FM

O cantor Saulo é o convidado do programa Conversa Brasileira, apresentado na rádio A TARDE FM. Sob comando do radialista Antônio Pitta, a atração tem início, às 21h, neste domingo, 17. Nesta edição o Conversa Brasileira também recebe a participação especial do presidente da Associação de Guias, da cidade de Lençóis.

Especial será realizado até o dia 1º de julho

O programa inicia uma série especial "Festival de Lençóis", que ocorreu neste ano. As entrevistas ocorrerão até o dia 1º de julho, nos doi próximos encontros, Antônio Pitta receberá a cantora Maria Rita e o cantor Jau. O convidado deste domingo, Saulo, tem em seu repertório músicas que marcaram ao longo da sua carreira e novos hits que também destacam o trabalho do artista. Letras de "Não Precisa Mudar", "Raiz de Todo Bem", "Rua 15" e "Zóio Teu", são algumas que estão na colação do artista.

