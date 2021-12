Saulo e Nando Reis juntos em Praia do Forte

Saulo e Nando Reis serão atrações de uma festa em Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, no dia 19 de abril. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor baiano, que ainda não divulgou o horário e valor dos ingressos.

O show será no Eco Espaço Praia do Forte, antiga pista de pouso do local.

