Saulo e Luiz Caldas encantam público no TCA

Saulo e Luiz Caldas fizeram um grande show na manhã deste domingo, 16, no Teatro Castro Alves (TCA). A dupla se apresentou pela segunda vez em Salvador com o show que homenageia o mestre Dorival Caymmi (1914-2008) com clássicos como "Marina", "Maracangalha" e "São Salvador".

Desta vez, a procura foi tanta que, de última hora, os cantores resolveram fazer duas apresentações. A primeira aconteceu às 10h e, a segunda, ao meio-dia. Quem abriu o show foi o grupo Vozes Reveladas, que também deixou o público encantado. "Isso não foi um show, foi um espetáculo", vibrou Rafael Mainart, 26, policial militar. O projeto teve preços populares nos valores de R$ 0,50 e R$ 1.

Três mil pessoas disputaram o passe para acompanhar a harmonia fantástica de Saulo e Luiz Caldas, que embalam duas gerações com os seus sucessos. Os artistas ainda presentearam o povo com 'O Que Que Essa Nega Quer' e 'Raiz de Todo Bem'.

