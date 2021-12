Saulo e Luiz Caldas cantam Caymmi no TCA

Saulo e Luiz Caldas vão se reunir mais uma vez para apresentarem o projeto "Saulo e Luiz cantam Caymmi", desta vez no palco do Teatro Castro Alves, dentro do projeto Domingo no TCA, dia 16, às 11h. O ingresso custa R$ 1 e deve ser retirado a partir das 9h do dia do show. No repertório, clássicos de Dorival Caymmi como "Maracangalha", "O Que É Que a Baiana Tem?" e "São Salvador".

A abertura do show prestará uma homenagem ao maestro Sérgio Souto (1950-2014), que faleceu em setembro deste ano, com a apresentação do coral Vozes Reveladas, projeto que nasceu sob seu comando. Logo em seguida, Saulo e Luiz ocupam a Sala Principal do TCA acompanhados dos músicos Ivan Sarcedote (clarinete), Daniel Neto (acordeon), Dudu Reis (cavaquinho), Rudson Daniel e Raul Pitanga (percussão).

adblock ativo