Saulo e Luiz Caldas apresentam show de dia dos namorados

Os cantores Saulo e Luiz Caldas apresentam um espetáculo acústico em comemoração ao dia dos namorados, no dia 12 de junho, no Cerimonial Rainha Leonor - Pupileira, em Salvador. Os ingressos custam R$ 120 e R$ 140 e estão à venda na loja da Santa Casa da Bahia no Salvador Shopping, Piso L2, e no local do evento.

O repertório do show terá versões intimistas de sucessos dos dois artistas. Clássicos do Carnaval de Salvador, as canções ganharão novos arranjos e leveza no espetáculo, que ainda contará com releituras de músicas de outros cantores, como Adriana Calcanhoto, Moraes Moreira e Pepeu Gomes.

