Saulo, Claudia Leitte e Olodum animam Sarau du Brown

Carlinhos Brown vai receber, na segunda edição do Sarau du Brown, os cantores Claudia Leitte, Saulo e Márcia Freire, além das bandas Olodum e Didá. A festa será no dia 28 de dezembro, às 18h, no Museu do Ritmo. Os ingressos custam R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote).

Nesta temporada do Sarau, o cacique Brown está comemorando os 30 anos do axé music. A festa ainda vai acontecer nos dias 11 e 25 de janeiro e no dia 8 de fevereiro, além da última edição após o Carnaval, sábado, 21 de fevereiro.

