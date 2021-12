Saulo apresenta terceiro álbum em show intimista na Concha

Desde que saiu da Banda Eva, em 2013, Saulo Fernandes já lançou dois discos em sua carreira solo. O primeiro, intitulado "Saulo - Ao Vivo" (2013) foi lançado em um show gratuito na Praça Thomé de Souza, em Salvador. O segundo disco "Baianu" veio em 2015. Para anunciar o novo trabalho, Saulo promoveu um show online. Para seu terceiro projeto solo "O Azul e o Sol" o cantor baiano realizou um ensaio aberto na Concha Acústica do Teatro Castro Alves nesta quinta-feira, 20. Para mostrar os bastidores de um show e como o mistério acontece antes da turnê começar, o músico chamou familiares, amigos, a imprensa e alguns fãs - 50 pessoas que foram escolhidas através de uma campanha nas redes sociais - para acompanhar uma prévia da gravação do seu terceiro álbum.

A prévia na Concha Acústica revelou a nova estrutura do show. No palco, Saulo, a banda e seis painéis móveis, que variam a imagem e a luz de acordo com as musicas, ou ainda podem se transformar em espelhos que se unem ao redor do cantor na música "Ancestral". Nessa hora, o cantor também canta em uma plataforma repleta de água que ilustra a simplicidade e a natureza presente nas letras. Tudo orna. As cores azul e amarelo e a imagem do sol e do céu estão sempre presentes no palco.

Ao longo das 16 faixas, Saulo percorre ritmos como o Axé, reggae, folk e música africana. As letras são textos escritos pelo próprio cantor que divulgou alguns deles nas redes sociais no projeto Um Triz de Paz. "Sou muito tímido, vim do interior (Barreiras), então a palavra é como me expresso, como alcanço as pessoas, é o meu canal para olhar nos olhos de cada um e trocar energias. A música é tudo!", declara Saulo.

O repertório traz a participação especial de Lazzo Matumbi, na faixa “Ancestral”; Danny Nascimento, na faixa “Mó”; Luciano Calazans, nas faixas “Lábios Vermelhos”; e “Ponte, Casa e Flor”; Fábio Rocha, nas faixas “A Gente Leve”, “Vida Labirinto”; e “Sol em Festa”; Gigi, na faixa “Mó”; os Skanibais, na faixa “Mundo da Lua”; Felipe e Gabi Guedes, na faixa “Ancestral”; e o grupo Muliere, na faixa “Ponte, Casa e Flor”. Além dos parceiros e compositores: Marcio Mello, Lau, Dom Chicla, Gerônimo, Ênio Taquari, Renan Ribeiro e outros músicos de sua banda. A Direção Geral e figurino levam assinatura de Sandro Lopez e a Direção Criativa, do renomado diretor paulista Carlos Pazetto.

A produção do CD é do músico Adriano Gaiarsa e realizado pela Rua 15 Produções. As composições foram escritas pelo próprio Saulo em parceria com Marcio Mello, Lau, Dom Chicla, Gerônimo, Ênio Taquari, Renan Ribeiro e outros músicos de sua banda.

Os fãs aprovaram a ideia de ficar perto do ídolo e acompanhar o processo de preparação da turnê. "Tino" é o vice presidente do primeiro Fã Clube do cantor baiano, o "Rua 15" que existe há 9 anos. Como um dos ganhadores da campanha, Tino ficou entusiasmado com as musicas e com o show. "Mais uma vez ele me surpreendeu. Foi incrível, um sonho está assim tão perto dele e assisti-lo tão à vontade", contou.

Mas para assistir o show totalmente pronto, os fãs baianos vão esperar um pouco. A primeira apresentação de Saulo da turnê "O Azul e o Sol" será dia 29 de julho, em Aracaju. Ao longo do ano o cantor passará por capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Salvador só vai receber a turnê no Verão, de acordo com o músico. Até lá a apresentação estará perfeita para o público soteropolitano.

