Saulo apresenta 'Pé de Maravilha' no Rio Vermelho neste domingo

O cantor Saulo faz show para a criançada no palco montado no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, na tarde deste domingo, 24, a partir das 16h. A apresentação, que faz parte do Festival da Primavera, é intitulada "Pé de Maravilha".

Com o tema “A Floresta”, o público poderá curtir canções que vão desde saltimbancos até cantigas populares, passando por composições próprias.

Na mesma região, a Feira de Arte Cidade Mãe leva muita arte ao bairro boêmio.

