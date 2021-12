Sarau Som das Sílabas acontece nesta segunda no Velho Espanha

A poeta Rita Pinheiro e o compositor Viny Brasil são os convidados nesta segunda-feira, 1º, do sarau 'Som das Sílabas', no Velho Espanha, no Barris, em Salvador.

O sarau, dedicado exclusivamente à produção autoral nas áreas da poesia e música, é realizado todas as segundas-feiras, às 19h. Idealizado por Gabriel Póvoas, o evento traz, a cada edição, dois artistas de ambas as áreas como convidados especiais.

Na ocasião, o palco também fica aberto para a divulgação de poesias e canções autorais dos artistas presentes, disponibilizando violão de nylon para as participações.

A poeta Clarissa Macêdo fará a mediação do evento com Gabriel.

