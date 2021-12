Sarau homenageia Caymmi em apresentação gratuita no Pelô

Em memória do cantor, compositor e violonista Dorival Caymmi, as cantoras Marilda Santanna e Simone Mota se juntam ao cantor Neto Costa no Sarau Caymmi em Três Tempos, nesta quinta, 03, às 20 horas, na Praça Pedro Arcanjo (Pelourinho), com entrada franca.

O evento presta uma homenagem ao artista baiano, que, se estivesse vivo, completaria 98 anos no dia 30 de abril. No repertório apresentado pelos artistas estão canções cujos temas tratam dos três pilares que inspiraram Caymmi: a cidade, os amores e o mar.

Entre as composições a serem executadas estão Você já foi à Bahia, Coqueiro de Itapuã, Peguei um Ita, Dora, Doralice, Você Não Sabe Amar, Canoeiro, Milagre, entre outras canções marcantes na obra do artista homenageado.

Quem assume a direção artística do sarau é a cantora Marilda Santanna. A escolha da função não é por acaso. Com longa experiência acadêmica e musical, a artista traça a trajetória da obra do compositor baiano através das canções, sempre baseada em pesquisas sobre o autor. Além disso, é curadora do Projeto Caymmi.

Neto Costa também atua como professor de canto e direção vocal em diversos espetáculos. Simone Mota já foi vocalista para artistas como Lazzo e Paulinho Boca. Ambos serão acompanhados por Luiz Asa Branca (violão), Giroux Wanziler (baixo) e Henrique (percuteria).

