Sarau Fábrica de Rimas celebra a cultura hip-hop em Salvador

Música, dança, grafite, poesia, feira de empreendedores independentes e oficinas vão marcar a 5ª edição do Sarau Fábrica de Rimas, que acontece no próximo sábado, 24, na Praça do Loteamento Vila Mar, na Estrada Velha do Aeroporto. Com o tema “Hip hop na quebrada, onde tudo começou”, o evento acontece a partir das 9h, com entrada gratuita.

A programação será animada pelos shows dos grupos Contenção 33 e Os Diamantina, os rappers Mr. Armeng e Mana Bella e as revelações da Fábrica de Rimas, Latro e Smurf. Além deles, também se apresentam MC Ramon, RBF, Vírus, Estilo Livre, Castele, Jamvibes, Robert Jack e Errejota. A dança fica por conta de Ananias Break, Katatal e B-boy Tom, além da discotecagem de Dj Bandido. O recital de poesia traz Marina Lima, Deise Fatuna, Valdeck Almeida de Jesus e a Cia Piccola de Teatro Icbie.

A novidade desta edição é a feira de saúde, que conta com o apoio do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem Salvador. A iniciativa é uma parceria do Fundo das Nações Unidas Para a Infância (Unicef) com o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia (Gapa Bahia). No espaço, o público terá a oportunidade de fazer teste rápido por fluído oral para HIV, receber de orientação sobre a importância da prevenção, informações sobre saúde bucal e aplicação de flúor.

A Fábrica de Rimas foi criada pelos artistas Welber Santiago e Josemar Oliveira, em 2013, com o intuito de fomentar, incentivar e empoderar a juventude negra, através da cultura hip hop, além de descentralizar as atuações e mobilizações artísticas da cidade.

