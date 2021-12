Sarau do MAB homenageia pianistas nesta sexta-feira

A 6ª edição do Sarau do Museu de Arte da Bahia (MAB), situado no Corredor da Vitória, no centro de Salvador, faz homenagem aos consagrados pianistas Claude Debussy e Bill Evans nesta sexta-feira, 21. O evento começa às 18h e terá ainda apresentação de Catarina Vidal, que fechará a noite com sucessos de divas da música pop internacional, como Rihana, Lana Del Rey e Adele.

As obras do francês Claude serão interpretadas pelos pianistas Kian Santos, Mateus Roni, Adriano Algrandi e Gabriel Ribeiro. Já o norte-americano Bill é relembrado por Diogo Moraes, Isaías Rabelo, Marcos Pedreira, e Marcos Carvalho. Os cantores Caio Villas Boas, Diogo Lopes, Daniel e o trio de Isaías Rabelo completam o eclético repertório.

Os ingressos custam R$ 8 (meia entrada) e R$ 15 (inteira) e podem ser adquiridos pelo site Sympla ou no próprio local. O museu também dispõe de estacionamento.

