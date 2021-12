Sarau do MAB chega à 8ª edição na próxima sexta-feira

O Museu de Arte da Bahia vai sediar sua 8ª edição do Sarau do MAB nesta sexta-feira, 30. Com o ritmo Latim Jazz, serão rememorados os clássicos de variados estilos musicais como Bossa Nova, Salsa, Boleros, Tango e Cumbia.

O evento contará com a presença de músicos consagrados, como Isaías Rabelo (piano), Ivan Huol (percussão), Felipe Guedes (baixo), Marcos Pedreira (acordeão), e cantoras consagradas como Rita Brás interpretando os clássicos de Célia Cruz em Yorubá e Vanessa Melo, além da tradicional apresentação dos pianista Fábio Senna, Mateus Roni, Diogo e Daniel Dias de Moraes.

Os ingressos já estão à venda na Gambiarra Espaço Criativo & Coletivo (rua Afonso Celso Nº 277), mas poderão ser adquiridos tanto no site do Sympla, como no local do evento das 17h às 19h.

