Sarau do João reúne diversas linguagens no palco do TCA

Há cerca de 30 anos, o técnico de som João Américo faz de sua casa, na Ladeira da Fonte, ponto de encontro para artistas das mais diferentes tendências mostrarem o que fazem de melhor. Essas reuniões costumam acontecer, em média, uma vez por mês. Mas esbarram em um problema: "Só cabem umas 70 pessoas", calcula o dono da casa.



Pensando nisso, sempre que pode, ele leva o chamado Sarau do João para espaços maiores, na tentativa de compartilhar a experiência com mais gente. Nesta terça-feira, 16, mais uma dessas iniciativas se concretiza, desta vez na casa do "vizinho", o Teatro Castro Alves.



O cantor Saulo Fernandes é o convidado especial da noite, que também tem presenças confirmadas de artistas bem menos badalados como o violonista Cinho Damatta, o guitarrista Carlos Eládio, a cantora Rita Tavares e a atriz Salete Sousa.



"Muitos desses artistas não teriam como estar no palco do TCA em outra situação. Sinto que o sarau pode ser uma janela que a gente abre para mostrar o trabalho dessa turma que tem pouca visibilidade", reconhece João Américo.



Imagem e som



Um dos destaques do projeto é a música local. Ao transitar por diversos estilos, o espetáculo tem lugar reservado para música erudita e popular, instrumental e cantada. "Sempre falo que o melhor da música baiana não está na grande mídia", avalia o criador do evento.



Além da música, a literatura é outra linguagem tradicionalmente presente nos saraus de João Américo. Desta vez, o destaque fica por conta do ator Jackson Costa, que irá colocar sua verve dramática a serviço da poesia.



O fotógrafo Luís Sérgio Nunes completa esse mosaico de linguagens artísticas com a exposição Panoramas da Alma, que aguarda o público uma hora antes do início do espetáculo, no foyer do teatro.



Um pouco de loucura



Ao diretor artístico Tom Tavares coube a missão de equalizar as performances para que pudessem caber em menos de duas horas. Com bom humor, ele nos conta como consegue: "Não dá para ser tão sensato. Eu administro com um pouquinho de loucura".



Vale lembrar que os ingressos podem ser adquiridos também através da internet e que toda a renda obtida com a venda será revertida para a ATCA (Associação Amigos do Teatro Castro Alves).



