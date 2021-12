Sarau do Culinária Musical reúne moda, gastronomia, teatro e exposição

O afrochef Jorge Washington recebe convidados especiais neste domingo, 14, no sarau do Culinária Musical, que acontece na casa de Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo, a partir de 12h. Esta edição traz Tonho Matéria e Graça Onasilê, além do desfile da grife Agudá, da performance teatral do grupo Caratapa e da exposição da marca de brinquedos afirmativos Amora. Já a parte gastronômica reúne a tradicional maxixada e o arrumadinho de carne de fumeiro.

Além da mistura de linguagens culturais marcantes da Bahia, o evento ocupa o imóvel vizinho à Igreja do Passo – que foi cenário do filme O Pagador de Promessas. A entrada para o evento custa R$ 15 (em espécie) e o prato individual é vendido por R$ 30 (em espécie e no débito).

Histórico

Ao longo da sua existência, a interação dessa troca de energia já foi experimentada, entre outros, por Lazzo Matumbi, Alexandre Leão, Jackson Costa, Roberto Mendes, Magary Lord, Carlos Barros, Fábio Santana, Célia França, Denise Correia, Dão, Firmino de Itapuã, Gerônimo, Mário Ulloa, Jack Elesbão, Lívia Natália e Nelson Maca. A iniciativa também já foi palco para intervenções poéticas, desfile de moda, lançamento de livro e performances de dança.

adblock ativo