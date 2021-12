Sarau abre o verão de Brown

Domingo é dia de missa, de ficar até mais tarde na cama, de tomar fôlego para enfrentar a semana que se inicia. E tem também o Sarau du Brown, que abre sua temporada em 2014 sob o comando do cacique do Candeal, Carlinhos Brown, às 19h, no Museu du Rimo.

Como convidados de sua festa no Museu du Ritmo, o cantor recebe nomes como Daniel, Guilherme Arantes e Lucy Alves, finalista e integrante do time de Brown na última edição do programa The Voice Brasil.

Dentre as atrações garantidas para a festa deste domingo, estão ainda a banda Lateral Elétrica, que tradicionalmente abre os shows, a cantora Amanda Santiago e a banda Didá.

Para Brown, o mais importante é o Sarau estar em constante mudança. "Renovar-se vem da atenção para com os outros. Quando ouvimos, aprendemos. Quando nos esvaziamos, preparamo-nos para o recheio do novo, onde a inspiração faz morada", afirma o anfitrião.

O Cacique do Candeal revela que sua preocupação principal em relação ao Sarau é sempre evoluir. "Gostaria de mudar os erros, melhorar sempre", diz.

Temporada

Neste ano, o Sarau mantém a ideia de reunir diversas expressões artísticas. Além da música, o evento apresenta dança, teatro, audiovisual e moda. No domingo, Carolina Brasil apresenta uma coleção de moda praia inspirada em Brown.

Uma das novidades desta temporada é a presença do grupo mineiro Giramundo, que incorpora ao Sarau uma nova linguagem: a de teatro de bonecos, estes especialmente confeccionados para o evento.

Diretor artístico do Sarau du Brown, Gualter Pupo conta que está na essência do anfitrião Brown agregar diversas formas de arte. "Ele tanto incorpora o novo como a tradição. Brown sempre fez questão de usar esse canal de abertura para demonstrar sua convicção da aceitação do outro".

Para ele, o evento é uma festa democrática. "É um exemplo de generosidade, humildade e acolhimento, conceitos que estão em falta por aí. Brown tem essa necessidade de fazer a conexão da música com um discurso mais plural que transita pelo humano, o espiritual e o artístico".

Neste ano, o evento entra em sua sétima edição. A temporada se estende por cinco domingos: 12 e 26 de janeiro, 9 e 23 de fevereiro e 8 de março.

Verão

Dentre os projetos do Verão du Brown, como o Sarau e a Enxaguada du Bonfim, está uma novidade para 2014: o Afródromo Pré-Avenida Apresenta o Concerto Pérolas Mistas.

O evento é, na verdade, um encontro entre percussão e música sinfônica. A primeira festa está marcada para o dia 31, no Museu du Ritmo.

O foco é o cancioneiro afrobaiano, que será interpretado pelas vozes de artistas como Quésia Luz, Lazzo, Orquestra de Câmera da Bahia, Trio de Aladês e o anfitrião Carlinhos Brown.

Cada uma das quatro edições terá a participação de convidados como Ilê Aiyê, Malê Debalê, Cortejo Afro e Filhos de Gandhy. Também estará presente o grupo de cordas e percussão Cacicada, tocando samba de exaltação e músicas de blocos de índio, como Apaches do Tororó e Comanches.

