Sarajane mostra o lado forrozeira em show

Nesta terça-feira, 19, a partir das 19h, acontece a primeira noite do Projeto Amor, Festa e Devoção, com Sarajane e Banda Flor de Canela, na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho. Participações do forrozeiro Adelmário Coelho, Zé de Tonha, Seu Maxixe e Banda Flor de Cangaço.

O show é gratuito, mas o público pode doar, na portaria de acesso à praça alimentos, roupas, calçados, água mineral, material de limpeza e higiene pessoal, que serão repassados às famílias desabrigadas pelas chuvas na capital baiana.

Desde que iniciou sua carreira na década de 1980, Sara vem pesquisando outros sons, mas a paixão pelo forró sempre esteve viva em seus discos. Amor declarado ao estilo, decidiu gravar o CD Amor, Festa e Devoção, onde mostra sua intimidade com o som da sanfona/acordeon, zabumba e triângulo. O CD foi gravado no Recife e traz hits como Riacho do Navio, de Gonzagão.

