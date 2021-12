Sarajane e Gerônimo se apresentam na Escadaria do Passo

A cantora Sarajane participa nesta terça-feira, 18, do evento A Escadaria do Passo com Gerônimo Santana e Banda Mont Serrat.

Intitulada Axé Pra Você, o show homenageia os 30 anos da axé music. O ensaio acontece às 18h30, na escadaria da Igreja do Passo, Centro Histórico, com entrada franca.

