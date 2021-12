Sarajane comanda show nesta sexta-feira

Sarajane será uma das atrações da noite de sexta-feira, 22, do Amsterdam Pop Club. A cantora se apresenta a partir das 22 horas, ao lado do dueto Tropical Selvagem, composto por Ronei Jorge e João Milet Meirelles, dentro da oitava edição do projeto Interação de Conectividade (IC).

A noite ainda contará com a presença do músico curitibano Rodrigo Lemos, fundador de projetos como "A Banda Mais Bonita da Cidade" e "Lemoskine", que ataca de DJ.

