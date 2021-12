O grupo Àttooxxá é uma das principais atrações do Festival Hype, que chega ao bairro de São Tomé de Paripe neste fim de semana. A banda se apresenta no primeiro dia de evento, no sábado, 22, a partir das 20h. A entrada é gratuita.

Dono de hits como "Elas Gostam" e "Rebola a Raba", o grupo convida o músico baiano Kafé, uma das apostas no cenário nacional.

Além do Àttooxxá, a programação do festival conta ainda com os shows da banda Diamba - que convida a cantora Ju Moraes -, Zabah Bush, Peu del Rey e grupo Botequim (veja a grade completa abaixo).

São Tomé de Paripe recebe show gratuito do Àttooxxá no Festival Hype

Palco Sounds

Com a proposta de revelar talentos da música baiana e fortalecer a cena local, o festival traz o Palco Sounds, com curadoria artística de Juliana Ribeiro, Duda Diamba e Morotó Slim, responsáveis pela seleção de sete artistas para apresentação em cada edição.

Podem participar artistas, grupos, bandas ou agentes produtivos do ramo musical, nascidos ou residentes por pelo menos um ano na Bahia, e que atendam às exigências específicas a cada modalidade de inscrição descritas no regulamento do festival.

Os interessados devem se inscrever com músicas autorais e/ou regravações, com duração máxima de seis minutos e devidamente registradas nos órgãos competentes. Cada candidato pode inscrever até duas músicas.

Caso seja selecionado, no dia da apresentação, o artista ou grupo terá um período de 45 minutos para apresentar o repertório escolhido e previamente validado pela equipe de curadoria.

Mercadão da Música

Já o Mercadão da Música, que tem curadoria dos jornalistas Isa Lorena e Luciano Matos, traz novos olhares, capacitações e inovações da música local e nacional.

Para participar deste projeto, os agentes produtivos da música podem se inscrever com materiais que demonstrem a relação do produto/serviço do candidato com o segmento musical, a fim de expor o trabalho em um espaço destinado a fomentar o empreendedorismo local.

