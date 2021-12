São muitos embriões que estou gerando em 2019, diz Ju Moraes sobre projetos

A cantora baiana Ju Moraes, que ficou conhecida nacionalmente após participar do programa The Voice Brasil, está vivendo o novo momento da sua carreira ao lançar um disco com 10 faixas autorais, na segunda-feira, 21. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Ju contou um pouco sobre as novidades que estão por vir.

Algumas das músicas novas já foram divulgadas nas plataformas digitais. O novo projeto conta com a participação de artistas como Margareth Menezes e Duquesa. "Os artistas baianos serão sempre os primeiros que vou ouvir. Eu sempre consumi música daqui, eu sou fruto daqui. Eu sempre fico antenada no que está acontecendo de novo, meus amigos costumam me mandar e numa dessas eu conheço artistas maravilhosas como Duquesa e Juli, cantoras de Feira de Santana", conta Ju Moraes.

O novo CD revela a maturidade que a artista conquistou sete anos após ter participado do programa televisivo. "Já são sete anos após o The Voice e já vinha batalhando na música uns dois ou três anos antes. O programa me abriu muitas portas, me ajudou a entender o que eu queria pra mim, a me colocar no mercado como uma profissional de música, é como se fosse um certificado", diz a cantora.

"Hoje eu tenho minha música tocando no rádio, aqui na A TARDE FM, temos um projeto bem autoral que visa trazer a 'Ju compositora', que já vinha acontecendo, mas de uma forma pontual", acrescenta.

Além do novo disco, Ju Moraes lançará também o projeto Colaboraê, um espaço colaborativo que tem o intuito de promover a música baiana. "A gente visa fomentar essa nova geração, esses novos artistas, com um espaço de estúdio e gravação, num espaço 360°, voltado para a cultura baiana".

O Colaboraê será lançando junto ao disco, na data que também é o aniversário da cantora. "São muitos embriões que estou gerando nesse ano de 2019 e que vou botar pra fora junto com meu aniversário", brinca Ju.

A cantora também revelou que já está tendo um feedback do público em relação as novas canções. "Nós acreditamos muito nesse trabalho, porque é a minha verdade, partiu do meu coração, foi feito de forma orgânica e natural. O público está se identificando, isso é maravilhoso e não tem preço".

Apesar de ter grandes influências do samba e até uma tatuagem com a palavra, Ju se define como uma cantora de Música Popular Brasileira (MPB). "É tão difícil se definir, mas eu sou uma cantora de Música Popular Brasileira, com influências fortíssimas do samba e da música baiana. Estamos vivenciando um momento maravilhoso na MPB, muitas coisas boas podendo aparecer, graças a essa democratização das mídias digitais temos acesso a tudo".

"Minha música sofre essa influência, desde o que eu sempre ouvi ao que eu estou ouvindo hoje, esse trabalho novo é só colocando pra fora tudo isso", conclui Ju.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

