São João e São Pedro já tem festas de forró com atrações confirmadas na Bahia

Ainda falta pouco mais de três meses para o São João e São Pedro, mas algumas das festas tradicionais, que acontecem no interior da Bahia nestas épocas, já divulgaram a sua programação. O Forró do Lago, do Sfrega e do Bongo por exemplo, já estão com datas marcadas e a maioria das atrações confirmadas.

Confira:

>> Forró do Lago

Foto: Fabio Cunha | Divulgação

Quando: 23 de junho (sábado)

Onde: Área externa do Villa Music, em Santo Antônio de Jesus

Atrações: Bell Marques (na foto), Rafa e Pipo Marques, Wesley Safadão, Marília Mendonça e Simone e Simaria

Horário: 14h

Valores: Pista Open Bar: R$ 180 (meia) e R$ 360( inteira)

Camarote Open Bar: R$ 290 (meia) e R$ 580 (inteira)

Red Carpet: R$ 490 (meia) e R$ 980 (inteira)

Vendas: Loja Oficial do Forró do Lago, no L3 do Shopping da Bahia, e na Loja Oficial do Forró do Lago no Shopping Itaguarí, em Santo Antônio de Jesus.

>> Forró do Sfrega

Foto: Divulgação

Quando: 23 e 24 de junho (sábado e domingo)

Onde: Fazenda do Sfrega, no município de Senhor do Bonfim

Atrações: Aviões, Henrique e Juliano (na foto), Mano Walter, Solange Almeida, Léo Santana, Saulo, Thaeme e Thiago, Chiclete com Banana e Sanfonão Elétrico

Horário: 15h

Valores: Passaporte Pista Open Bar 2 Dias: R$ 269 (meia) e R$ 538 (inteira)

Passaporte Camarote Open Bar 2 Dias: R$ 399

Passaporte Camarote All Inclusive 2 Dias: R$ 699

Passaporte Camarote Glamour 2 Dias : R$ 899

>> Forró do Bongo

Foto: Divulgação

Quando: 30 de junho (sábado)

Onde: Estádio municipal de Catu, em Catu

Horário: 14h

Atrações: Léo Santana, Safadão, Aviões, Harmonia do Samba e outros a confirmar

Valores: serão divulgados em breve

>> Forró Coffe

Foto: Divulgação

Quando: 1º de julho (domingo)

Onde: Fazenda Nova Itália, no município de Itiruçu

Atrações: Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Dorgival Dantas e Gabriel Diniz (na foto)

Horário: 14h

Valores: Arena: R$ 100 (em espécie) e R$ 110 (no cartão)

Preimium: R$ 230 (espécie) e R$ 250 (cartão)

Camarote: R$ 360 (espécie) e R$ 400 (cartão)

