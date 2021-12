São João com shows gratuitos no Pelô vai até o final do mês

O colorido das ruas do Pelourinho já anuncia que o clima de São João e de Copa do Mundo tomou conta do Centro Histórico. E para aqueles que gostam de futebol e também festejar a época junina, poderão conferir uma seleção com mais de 40 músicos nordestinos, convocados pela Secretaria de Cultura para realizar shows gratuitos nas noites do Pelourinho até o final deste mês, encerrando no dia 28.



Artistas como Jó Miranda, Cicinho de Assis, Zelito Miranda e Eugênio Cerqueira já agitaram os primeiros dias dos festejos deste ano. Entre as próximas atrações, a programação traz destaques como Bruninho do Acordeon, Márcia Short, Bule Bule, Virgílio e Zé de Tonha.



Além de Lívia Mattos no dia 26, às 21h, no Largo Pedro Archanjo, Wilson Aragão e Banda Capim Guiné no dia seguinte no mesmo horário e local, e Quininho de Valente e Forró Sarakura no dia 28, no Largo Quincas Berro D’Água, 20h e 22h30, respectivamente.

