São Félix sedia XIII Festival de Filarmônicas do Recôncavo

Começa neste sábado, 30, o XIII Festival de Filarmônicas do Recôncavo (Festfir), que acontece na Casa da Cultura Américo Simas, em São Félix (a 121 km de Salvador), e vai durar três finais de semana, até o dia 14 de dezembro. O festival vai premiar as campeãs e vice-campeãs de cada grupo com a gravação de um cd ao vivo do Festfir e instrumentos musicais.

Durante a competição, cada filarmônica deverá executar três peças musicais características, sendo obrigatório para o grupo A (filarmônicas campeãs das edições anteriores do Festival) a execução do dobrado Ararybóia e para o grupo B (demais filarmônicas) o tango brasileiro Os Bohêmios, ambos do mestre-compositor fluminense Anacleto de Medeiros (1866-1907), homenageado nesta edição Festfir. As outras duas músicas serão de livre escolha, desde que compostas originalmente para banda de música.

Além das apresentações, também será lançado o livro 30 anos da Oficina de Frevos e Dobrados da autoria do maestro Fred Dantas, um dos organizadores do evento.

Confira a programação:

Dia 30.11 - Abertura do Festival e competição

18h00 - Lançamento do livro 30 anos da Oficina de Frevos e Dobrados da autoria do maestro Fred Dantas

18h30 - Filarmônica União Sanfelixta - anfitriã

19h30 - Filarmônica 19 de Setembro de Ibipeba

20h30 - Filarmônica 4 de Janeiro - Itiúba

21h30 - Filarmônica União dos Artistas - Bom Jesus dos Passos

22h30 - Filarmônica 2 de Janeiro de Jacobina

23h30 - Filarmônica Minerva Cachoeirana - participação especial

Dia 01.12 - Programação Educativa

10h - Palestra "Mulheres em Banda de Música no Nordeste do Brasil e no Norte de Portugal" - ministrada pelo professor Marcos Moreira a partir da pesquisa de doutorado do palestrante apresentado no programa de pós-graduação da Escola de Música da UFBA.

Dia 07.12 - Competição

19h30 - Filarmônica Lira Santamarense - Vera Cruz

20h30 -Filarmônica Coiteense Genésio Boa Ventura - Coité

21h30 - Filarmônica 19 de Março - Acupe

22h30 - Filarmônica Lyra Ceciliana - Cachoeira

23h30 - Filarmônica Tersícore Popular de Maragogipe - participação especial

Dia 08.12 - Programação Educativa

10h - Oficina "Forma e Instrumentação na Banda Filarmônica" - ministrada pelo maestro Fred Dantas.

Dia 08.12 - Competição

19h30 - Associação Filarmônica de Iaçu

20h30 - Filarmônica Lyra dos Artistas - Santo Amaro - homenageada

21h30 - Filarmônica São Domingos de Saubara

22h30 - Filarmônica Lira Musical Sangonçalense

Dia 14.12 - Competição Final

19h30 - Apresentação das Filarmônicas finalistas

20h30 - Premiação e solenidade de encerramento do XIII Festfir

