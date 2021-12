Sanfoneiro faz shows nos ônibus de Salvador há 30 anos

O sanfoneiro Luiz Manoel Arcanjo é popularmente conhecido como Assum Preto na capital baiana, famoso por cantar e tocar em coletivos da região há mais de 30 anos. Neste meio tempo, ficou conhecido pelo apelido de Assum Preto, nome de uma canção de Luiz Gonzaga, maior influência e referência.

Nascido no município de Paulistana, a 450 km de Teresina (capital do Piauí), Arcanjo vive em Salvador há quatro décadas, vindo morar ainda jovem. O reconhecimento do seu talento não veio por acaso. Apesar da deficiência visual o acompanhar desde o nascimento, Arcanjo é autodidata e aprendeu a tocar sanfona, zabumba, pandeiro e triângulo sozinho, além de atualmente ser radialista.

A falta de recursos e acessibilidade nos lugares que viveu no Piauí não fizeram com que o músico desistisse do sonho. "Mesmo sendo cego, já trabalhei na lavoura usando enxada, foice, machado. Meu pai não tinha condições de me criar. O sertanejo não tem medo de assombração, nem de chuva grossa ou sol quente. Eu enfrentei tudo isso e continuo vivo", desabafa.

Primeira sanfona

A carreira musical começou na adolescência, quando o irmão mais velho o chamou para formar uma dupla de forró pé-de-serra, pois não sabia cantar. Nos shows, o pandeiro e a voz eram de Luiz Arcanjo, enquanto o irmão tocava sanfona. Depois de sete anos juntos, a parceria terminou pelo descontentamento do irmão, José Manoel, que desistiu de ser músico.

Sua primeira sanfona, de 48 baixos, pertencia ao irmão, comprada por 120 cruzeiros, depois de ter vendido algumas cabras, carneiros e ovelhas, ainda pedindo o restante do dinheiro a um amigo próximo. "A única coisa que o meu irmão (José Manoel) me ensinou foi a colocar a sanfona nos braços. Todo o resto foi Deus. Nunca tive um minuto de aula sequer, aprendi a tocar esses instrumentos rapidamente", conta Luiz Arcanjo, que foi desmotivado pelo pai no começo da carreira.

Quando tinha cerca de 20 anos, o sanfoneiro mudou-se para Salvador, em busca do crescimento profissional. No final da década de 60, a carreira do piauiense fincava suas raízes na região da Lapa, próximo à Avenida Sete. Arcanjo tocava durante o dia, arrecadando dinheiro.

Depois de alguns anos no mesmo local, decidiu migrar para os coletivos por ter passado dificuldades durante as apresentações a céu aberto. "Eu ficava embaixo do sol quente, tomava chuva, pegava sereno, entre outras coisas. Tocar em coletivos ficou mais acessível", relata.

Gabrielle Mariano, 20, estudante de Contábeis, emocionou-se quando viu Luiz Arcanjo há cerca de três anos, tocando dentro do coletivo. "Uma das músicas foi Asa Branca, que gosto bastante. Senti simpatia no mesmo instante e me emocionei, principalmente pela humildade dele. Quando cheguei em casa, tive que contar para a minha mãe, porque ele realmente me marcou", conta.

Atualmente, o artista também trabalha como radialista no Piauí, sempre viajando para gravar um programa que fala sobre o sindicato dos trabalhadores rurais do Estado. A profissão veio há quatro anos e no portfólio consta diversas rádios de Salvador.

Sobre o propósito de cantar nas ruas e as dificuldades que passa, o sanfoneiro comenta: "A única proposta que tenho é me sentir feliz e alegrar quem está no ônibus junto comigo. As pessoas se identificam com a minha música e tem casos de passarem do ponto porque se entretêm comigo."

"O maior desafio que enfrento é não darem o lugar preferencial para quem necessita nos coletivos. Qualquer pessoa senta e deixa quem precisa em pé. Não tem respeito. Eu já declarei que quem não dá lugar a quem precisa, vira o próprio necessitado, por achar que é normal sentar em lugar reservado", argumenta.

Trio Piauí e a terra natal

Apesar dos dois filhos não serem ligados à música da mesma forma, Luiz Arcanjo possui dois amigos considerados irmãos. Anísio José (zabumba) e Antônio Balbino (triângulo), junto com o sanfoneiro, formam o Trio Piauí há mais de 20 anos. O grupo toca forró pé-de-serra, baião e sertanejo, este último dependendo do evento. Em festas maiores ou época de festividades juninas, Francisco, irmão de Luiz, vem a Salvador para tocar também.

"Nos conhecemos por acaso, em Sussuarana, bairro em que os três moram. Fomos apresentados por amigos de amigos, foi bem ao acaso. Passou-se muitos anos e continuamos juntos", comenta Anísio, um dos integrantes.

Sobre a vontade de voltar para a terra natal, Arcanjo desabafa: "É o meu sonho. Em todas as minhas orações, na hora de dormir e quando acordo, peço a Deus que me tire da Bahia e me leve de volta para o Piauí. O motivo é que amo muito minha terra, ela vem em primeiro lugar. Quero descansar lá."

Veja apresentação do trio:

