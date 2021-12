Sandy traz a Salvador seu trabalho autoral solo

Manuscrito, lançado em 2010, foi o álbum de estreia da carreira solo de Sandy, pouco tempo depois do fim da dupla com seu irmão. Desde então, a cantora esteve em Salvador apenas um vez, em tributo a Michael Jackson, em 2012, em turnê na qual interpretou sucessos do artista.

No domingo, 7, a cantora sobe ao palco do Teatro Castro Alves, às 20h, para apresentar o show Meu Canto, resultado do DVD homônimo gravado em Niterói, que contou com a participação de Gilberto Gil. No repertório da noite, Sandy interpreta sucessos como Pés Cansados, Ponto Final e Me Espera, esta última firmada nos ouvidos dos fãs em sua voz e na de Tiago Iorc.

Sem deixar o passado de lado, Sandy também presenteia os fãs com duas músicas da época de Sandy & Júnior. “Amo e tenho muito orgulho da minha história. Foi ela que me construiu, então fico feliz de poder homenagear esses anos que passei com meu irmão e o público que conquistamos juntos”, afirma.

Da infância à juventude

Dez anos depois do fim da dupla, a cantora compartilha as principais nuances do trabalho solo. “Na dupla, em todas as decisões da carreira eu era 50%, dividíamos todas as responsabilidades. Agora, meu trabalho reflete inteiramente quem eu sou como pessoa e como artista”, conta.

Habituada aos palcos desde criança, Sandy reflete como o gosto pelo que faz foi um fator determinante para trilhar o seu caminho na música.

“Sempre gostei de colocar muita verdade no meu trabalho. Desde quando éramos crianças, meu pai perguntava para nós se as músicas que ele estava compondo e selecionado para a gente estavam nos agradando, se gostávamos de fazer aquilo”, lembra.

Crescida no meio musical, ela diz que sua personalidade foi formada junto à carreira. “Quando virei artista solo, olhei para dentro e passei por um processo introspectivo de entender quem eu era”, conta a artista. Pra ela, encontrar seu estilo foi um processo natural.

Shows esgotados

Com 27 anos de carreira, Sandy lançou 20 álbuns e um EP, realizando cerca de 1.800 shows no Brasil e exterior. Recentemente, foi jurada do SuperStar, show de talentos transmitido pela Rede Globo.

“Fiquei feliz em testemunhar um movimento tão bacana na música brasileira. Aprendi muito com todo mundo, e saí de lá enriquecida musicalmente e culturalmente”, declara.

Com shows esgotados em diversas cidades do Brasil, a turnê Meu Canto representa o estabelecimento do trabalho solo da artista. Em Salvador, as expectativas são altas. “O público já estava pedindo há muito tempo, acredito que vai ser emocionante”, afirma Sandy.

O quê: Sandy apresenta show meu canto

Quando: Domingo, 6, às 20

Onde: Teatro Castro Alves – Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande

Entrada: R$ 50 a R$ 260

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador marcos casé

