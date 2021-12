Sandy lança novo EP produzido durante o período de quarentena

O novo trabalho da cantora Sandy já está disponível nas plataformas digitais e no Youtube. Intitulado de 10:39, o anúncio de lançamento do EP foi feito na tarde desta terça-feira, através de coletiva de imprensa, mas as músicas e os clipes só foram disponibilizados nesta quarta-feira, 14.

De acordo com a artista, o nome do mini álbum faz referência ao tempo de duração das três canções do EP - Piloto Automático, Lua Cheia e Tempo - quando escutadas juntas em sequência. A sugestão da cantoras, inclusive, é escutar as músicas e assistir aos clipes de uma só vez.

"É com muito carinho que boto mais esse filho no mundo, assim como todos, mas esse tinha uma carga emocional diferente. Idealizei o EP durante a quarentena pela necessidade de me expressar diante de tudo isso. O que está acontecendo no mundo muda nosso olhar para muita coisa. Comecei a escutar músicas como nunca antes. Senti que tudo o que eu falasse, estava correndo risco de não ser suficiente. Elas me tocaram de uma maneira diferente, e resolvi fazer essa releitura", explica Sandy, sobre o novo projeto.

Das três músicas, apenas "Tempo" possui autoria de Sandy. A canção "Piloto Automática" é composição da banda Supercombo, enquanto "Lua Cheia" é uma regravação do grupo 5 a seco, ao qual a artista é fã.

Todos os clipes do EP foram filmados em plano sequência dentro de um Haras, no interior de São Paulo. O local é onde um amigo de infância de Sandy trabalha e a filmagem foi realizada durante dois dias, no período da quarentena.

