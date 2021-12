Sandy e Marcelo Adnet vivem par romântico em clipe

Marcelo Adnet foi convidado por Sandy para ser seu par romântico no clipe Escolho Você, música de seu segundo álbum solo Sim. O clipe será divulgado na terça-feira, 22, no canal da cantora na Vevo.

O clipe que tem a direção de Ricardo Spencer, conta a história de uma garota que mesmo diante dos defeitos do seu namorado ainda prefere continuar com ele. Sandy e Lucas Lima são os compositores da música junto com Jason Tarver.

Ouça o tema do clipe Escolho Você

