Sandy e Luiza Possi lançam novos álbuns em Salvador

As cantoras Sandy e Luiza Possi vão se apresentar em Salvador, sexta-feira, 26 de outubro, a partir das 21h. Sandy traz o show do álbum "Manuscrito Ao Vivo" para o palco do Bahia Café Hall. Já Luiza Possi vai trazer o show "Seguir Cantando", baseado no DVD homônimo lançado este ano.

A estrutura do evento conta com três espaços distintos: área vip com cadeiras, pista e camarote. A apresentação das cantoras faz parte do projeto Ellas, criado para fomentar a música das cantoras de MPB no nordeste. No Ellas, as cantoras fazem os shows originais, com os cenários e bandas completos. Os ingressos custam R$ 70 (área vip com cadeiras), R$ 50 (pista) e R$ 90 (camarote).

