Sandy e Júnior podem se apresentar no Rock in Rio, diz colunista

Os irmãos Sandy e Júnior podem iniciar sua turnê de 30 anos com um show no Rock in Rio, que acontece em setembro deste ano, segundo colunista Leo Dias.

Ainda de acordo com o colunista, a Live Nation Entertainment, a companhia de entretenimento ao vivo, está envolvida tanto com o Rock In Rio quanto com o show que vai celebrar a primeira aparição da dupla na TV. O evento estaria negociando o show da dupla para um dos dias do festival.

Em nota, a assessoria informou a Leo Dias que “em março, faremos contato com a imprensa pra falar mais sobre todas estas especulações envolvendo os artistas”. Já a assessoria do Rock In Rio nega o caso: “não há negociação com a dupla”

adblock ativo