Sandy chega a Salvador com a turnê "Meu Canto"

Sandy volta aos palcos de Salvador com a turnê do DVD "Meu Canto", lançado em 2016. O show será no Teatro Castro Alves (TCA), no dia 7 de maio, domingo, às 20h.

No setlist do show, a cantora revisita canções dos seus últimos álbuns, até mesmo sucessos da época que fazia dupla com seu irmão, Júnior.

Os ingressos começam a ser vendidos no próximo sábado, 15, na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e, pela internet, no site www.ingressorapido.com.br. Os valores vão de R$ 50 a R$ 260.

