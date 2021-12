Sandra de Sá faz show em Salvador e na região metropolitana

Sandra de Sá faz dois shows em Salvador, nos dias 24 (sexta-feira) 25 (sábado). As apresentações acontecem no Café Teatro Rubi, a partir das 20h30. Já no dia 26, às 19h, ela comandará outro show, mas dessa vez na Santa Música Vilas, em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, região metropolitana (RMS)

Neta de cabo-verdiano e filha de baterista dos bailes da zona norte do Rio de Janeiro, Sandra traz no repertório canções que já se tornaram grandes hits da música brasileira, como “Demônio Colorido”, “Vale Tudo”, “Joga Fora no Lixo”, “Bye Bye Tristeza”, “Olhos Coloridos“, “Retratos e Canções” e “Solidão“.

Atribuída por muitos como “Tim Maia de saias” e por Cazuza, de nossa “Billie Holliday brasileira”, Sandra tem a herança africana e a musicalidade no sangue.

A adolescência dela foi em meio aos bailes de gafieira, samba e soul. Aprendeu sozinha a tocar violão e começou a compor suas letras. Ganhou prêmios como cantora e compositora em diversos festivais de Música. Desde 2000, entre shows e eventos, no Brasil, Estados Unidos, África e Europa, a artista faz teatro e programas de TV, grava álbuns e DVDs com os maiores nomes da nossa música e ainda encontra tempo para ações sociais, participando ativamente da CUFA (Central Única das Favelas), e fundando a Academia Afro-Brasileira de Arte.

Serviço

Salvador

O quê: Sandra de Sá

Quando: 24 e 25/3 (sexta e sábado)

Horário: 20h30

Onde: Café-Teatro Rubi – Sheraton da Bahia Hotel

Entrada: R$ 120,00 /; Nas bilheterias do Café Teatro Rubi - Tel: (71) 3013-1011 / Segunda a sábado, das 14h às 19h (em dias de apresentação, até as 20h30) - ou pelo site: www.compreingressos.com

Serviço

Lauro de Freitas

Quando: 26/3 (domingo)

Horário: 19h

Onde: Santa Música Vilas, em Vilas do Atlântico / 3508.7050

Ingressos: Couvert artístico = R$ 100,00

adblock ativo