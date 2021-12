Sandra de Sá é convidada especial do ensaio do Ókánbí

Sandra de Sá é a atração do próximo ensaio do bloco afro Ókánbí, que acontecerá nesta terça-feira, 11, a partir das 19h30, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, com entrada franca.



A cantora e compositora carioca recebe do bloco afro uma homenagem, o troféu Deusa Negra Atikum, que celebra o talento da mulher negra na música brasileira e faz um show cheio de suingue.



Reconhecida pela voz marcante, que dá vida aos clássicos da MPB, soul, samba, pop, Sandra de Sá é considerada a rainha do soul brasileiro.

