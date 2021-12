San Sebastian já funciona dentro das recomendações da Sucom

A boate San Sebastian, que na última terça-feira, 29, tinha sido notificada pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) por não cumprir com todas as normas de segurança exigidas voltou a funcionar normalmente, com todos as recomendações cumpridas.

De acordo com a assessoria da boate, na manhã desta quinta-feira, 31, o estabelecimento recebeu a visita de fiscais da Sucom, que constataram que o estabelecimento tinha cumprido as recomendações do orgão e apresentava as condições para o funcionamento.Em nota, a assessoria informou que a boate não chegou a ser interditado, somente recebeu uma notificação para adequar sua sinalização de segurança, desobstruir completamente suas rotas de fuga e apresentar o Plano de Segurança para Situações de Pânico(PSSP).

"A Sucom determinou um prazo de 72 horas para a realização das adequações, bem como a apresentação do PSSP, prazo este que foi rigorosamente cumprido pela San Sebastian Salvador sem qualquer prejuízo, portanto, para seu funcionamento e para sua agenda de eventos"

