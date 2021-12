Sambistas se reúnem em festival em Salvador

Entre tantas variações e subgêneros, o samba continua sendo o ritmo nacional brasileiro. Cada localidade tem a sua forma particular e única de fazer e algumas delas vão se encontrar neste fim de semana, no Santo Antônio Além do Carmo, em shows gratuitos.

O bairro vai sediar o I Festival do Samba, que acontece desta sexta, 29, a domingo, 1º, recebendo 16 atrações nos palcos Batatinha e Edson Sete Cordas. São esperadas mais de 30 mil pessoas nos três dias de festa, que faz parte das comemorações do Dia do Samba, 2 de dezembro.

Entre os shows programados estão os de Elza Soares, nesta sexta; Roberto Mendes, Riachão, É O Tchan e Edil Pacheco, sábado; e Paulinho da Viola, que encerra a festa no domingo.

Além disso, grupos locais baianos, como o Botequim, Sovaco de Cobra, Grupo de Samba, Candomblé de Angola e Chula de São Brás, também participam do festival.

Curadoria

"Nossa proposta foi contemplar não somente o samba urbano, mas principalmente o samba ancestral, resgatando suas origens", explica Letieres Leite, curador do evento.

Ele acredita que o DNA do samba, a clave rítmica em comum a todos os subgêneros, surgiu no Recôncavo Baiano, com o candomblé e o samba de roda.

"Fizemos esse percurso que se inicia com a chula, passa pelo samba junino e samba duro, até chegar no samba urbano", conta, acrescentando que o grupo É o Tchan fez parte de um momento de transição e que vai tocar os grandes sucessos de sua história nos anos 90.

Já o mestre Riachão, que chega aos 92 anos, vai fazer uma participação no show de Roberto Mendes, cantando músicas inéditas e autorais do seu disco recém-lançado, Mundão de Ouro. Cada Macaco No Seu Galho, um dos grandes sucessos do sambista, está no repertório.

Para conversar sobre este cenário nacional e local do samba, Letieres Leite vai comandar um bate-papo amanhã, às 10h, no Espaço Ederaldo Gentil. "Roberto Mendes, Firmino de Itapoã e o Grupo de Samba Candomblé de Angola já confirmaram presença", garante o curador.



Programação Infantil

O festival também oferece atrações voltadas para a criançada, com a participação de Nairzinha e seu projeto Cirandando Brasil, que apresenta brincadeiras do folclore brasileiro, através das cantigas de roda.

"São melodias e coreografias tradicionais da cultura popular brasileira arranjadas em ritmos como marcha, frevo, ijexá e funks", explica a pesquisadora do universo infantil.

Ela conta que resgatar sambas e cantigas do imaginário popular faz com que as crianças criem suas próprias coreografias e brincadeiras, sem a conotação sexual presente nos pagodes que escutam hoje.

"Elas se apropriam, dançam, brincam e criam suas próprias narrativas de uma forma muito natural", conclui. As apresentações acontecerão amanhã, às 14h, e domingo, às 11h, e são destinadas a crianças de todas as idades.

Cidade dos Festivais

O festival é uma realização da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes) e está incluído no projeto Cidade dos Festivais, que promete 10 celebrações como esta a partir do ano que vem, repetindo-se anualmente até 2017.

"A ideia dos festivais é de potencializar manifestações culturais já existentes, como é o caso do Santo Antônio Além do Carmo, bairro que já convive intensamente com o samba durante o ano inteiro", destaca o secretário Guilherme Bellintani.

Ele afirma que o maior desafio do poder público é fazer com que os grupos locais se mantenham sempre fortes e atuantes.

