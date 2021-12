Sambista Arlindo Cruz passa mal e é internado no Rio de Janeiro

O sambista Arlindo Cruz, de 58 anos, passou mal na tarde desta sexta-feira, 17, e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Barra, na zona oeste do Rio, onde foi internado. As informações são do UOL.

O cantor foi encontrado desacordado em casa e levado à unidade pela mulher, Babi Cruz, que afirmou que ele teve de ser induzido ao coma para ser transferido ao hospital São José, na zona sul carioca. Ainda não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.

Na quinta, 16, Arlindo Cruz havia participado do musical "Cartola - o Mundo É o Moinho". O sambista faria show em Osasco (SP) na noite desta sexta.

Neste domingo, 19, ele se apresentaria no festival 'Vozes do Brasil', evento que será realizado no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, entre os dias 17 e 19 de março.

